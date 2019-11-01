Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:57 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة.

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2019.

جاءَ ذلكَ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وناقش المجلس فى اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، ووافق علي صرف دفعة أخري من إعانات الطوارئ للعامين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية قدرها 3 ألاف و315 جنيها، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدني 600 جنيه شهربا.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.

صرف 2.7 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 3562 عاملًا بـ "يونيراب" للغزل والنسيج
وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، على صرف مليونين و710 آلاف و100 جنيه، من الصندوق بالوزارة لـ 3562 عاملًا بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب" بالإسكندرية، وذلك وفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات .

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: إنه أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية محمد قنديل، بالصرف فورًا للعاملين بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتي يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.

وأوضح "سعفان" أن الدفعة الجارى صرفها للعاملين بالشركة هى "العاشرة"، وبذلك يصل إجمالي مبالغ هذه الدفعات 25 مليونا و952 ألفا و25 جنيها، لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشأة.

وشدد الوزير على أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة
القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة
القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة
القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة
القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة
القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة
القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة
القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة
القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة
القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مدرب الهلال السعودي يكشف سر التعادل أمام الفتح

فيديو يحبس الأنفاس .. رجل وزوجته يعذبان طفلة بطريقة بشعة من "البلكونة"

أبرز فيديوهات التوك شو.. إعلامية شهيرة تتهم درة بجريمة قتل على الهواء.. وتوفيق عكاشة ينفعل ويلقي الاسكربت على الأرض لهذا السبب

أنغام تشعل حفل مركز المنارة بـ التجمع الخامس.. صور

خلى عندك دم..رضوى الشربينى تهاجم رجلًا يتهمها بـ الزواج العرفي

فيها حاجة حلوة .. فتيات القليوبية يشاركن فى تجميل مراكز الشباب ودهان الأرصفة.. صور

Advertisements

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

عودة الفنانة المعتزلة نسرين للتمثيل..زوجها محسن محيي الدين يكشف الحقيقة

حاول اغتصابها فمزقته.. سوء النية وراء حكم المؤبد على دعاء في الدفاع عن نفسها

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

أفريكا تايمز: إثيوبيا على حافة الانهيار

هبوط أسعار 7 سيارات وتراجع سعر 4 سلع مهمة.. تفاصيل

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل

في ذكراه.. شاهد آخر صورة لـ وديع الصافي قبل وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تستطيع تناولها.. شاهد حلوى الهالويين التي تم تقدميها في المطاعم أمس

هناكل ايه النهاردة.. سردين مقلي وبطارخ مقرمشة وصيادية لبناني.. والحلو: حلوى السميد

فيها حاجة حلوة .. فتيات القليوبية يشاركن فى تجميل مراكز الشباب ودهان الأرصفة.. صور