القوى العاملة: صرف 430.2 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 254 ألف عامل يعملون بـ 1281 منشأة

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة.





وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2019.





جاءَ ذلكَ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.





وناقش المجلس فى اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، ووافق علي صرف دفعة أخري من إعانات الطوارئ للعامين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية قدرها 3 ألاف و315 جنيها، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدني 600 جنيه شهربا.





صرف 2.7 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 3562 عاملًا بـ "يونيراب" للغزل والنسيج

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، على صرف مليونين و710 آلاف و100 جنيه، من الصندوق بالوزارة لـ 3562 عاملًا بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب" بالإسكندرية، وذلك وفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات .





وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: إنه أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية محمد قنديل، بالصرف فورًا للعاملين بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتي يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.





وأوضح "سعفان" أن الدفعة الجارى صرفها للعاملين بالشركة هى "العاشرة"، وبذلك يصل إجمالي مبالغ هذه الدفعات 25 مليونا و952 ألفا و25 جنيها، لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشأة.





يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.وشدد الوزير على أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.