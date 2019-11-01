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منوعات

محلل طقس يكشف حقيقة تعرض السعودية لـ تسونامي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:24 م
طقس السعودية
طقس السعودية
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سعيد العربي
قال محلل الطقس وخبير الحالة الجوية عبدالرحمن الرجاء، إن أمطار و"برد" حفر الباطن الغزيرة التي حدثت قبل أيام، تُعتبر من الحالات التاريخية نتيجة زيادة نِسَب الرطوبة الجوية المدارية في جميع طبقات الجو؛ مؤكدًا في حواره مع "سبق" أنه كتب تغريدة تنبيه بذلك قبل بدء الحالة بعدة أيام.

وكشف في حوار لسبق حقيقة ما تردد عن تعرض السواحل السعودية الشرقية لموجات أعاصير وتسونامي، قائلًا: "غير متوقع"، مضيفا: "يؤثر أحيانًا في شريحة من المجتمع؛ ولكن أغلب شرائح المواطنين متابعون محللون وخبراء بالطقس، لديهم دراية وثقة في بعض خبراء الطقس في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الأرصاد".

وقال إن أسباب تعرض حفر الباطن قبل أيام إلى أمطار غزيرة، وسقوط برد بحبات كبيرة، وصفها خبراء الطقس بـ"التاريخية" يعد من الحالات التاريخية نتيجة زيادة نسب الرطوبة الجوية المدارية في جميع طبقات الجو، وتواجد منخفض جوي بارد بقِيَم ضغطٍ متدنية في مثل هذا الوقت من العام حدثت حالة مطرية شديدة، وقد كتبت تغريدة تنبيه بذلك قبل الحالة بعدة أيام.

وتابع أن التغيرات الجوية حدثت فعلًا نتيجة تطرّف احترار البحار المحيطة كبحر العرب، والبحر الهندي، والبحر الأحمر، وزيادة نِسَب الرطوبة الجوية، كما نلاحظ الآن في مطلع نوفمبر أننا سنشاهد حالتين مداريتين في بحر العرب في وقت واحد؛ لذلك لا يُستبعد زيادة تطرف الحالات في السنوات القليلة القادمة؛ أما بالنسبة للحكم على ١٥ سنة بدون دليل علمي مفصل فسيكون ذلك ضرب من الخيال.
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