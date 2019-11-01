ريهام عبد الغفور.. تشعر بالسعادة لهذا السبب

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة برفقة احدى المعجبات في "الكوافير" علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".ظهرت "ريهام" في الصورة مع سيدة متقمصة شخصية "فريدة" التي ظهرت في مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في رمضان الماضي.علقت "ريهام" علي الصورة قائله:" في واحدة قابلتني في الكوافير امبارح وقالتلي عارفة انا هلبس اية في الهالوين انهارده هلبس فريدة فرحت اوي".يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل "زي الشمس" تم عرضه في رمضان 2019.