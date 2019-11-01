سيدات طائرة الأهلي يفوز على أصحاب الجياد في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، على فريق أصحاب الجياد بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة أبو الهول بالإسكندرية، وفاز بها الأهلي بثلاثة أشوط نظيفة ليواصل الفريق تحقيق الفوز في الدوري للمرة السابعة، على التوالي .



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25- 13، 25-11، 25-12.‏



وأعرب حمدي الصافي عن سعادته بالفوز في المباراة، في ظل الظروف التي يمر بيها الفريق من اصابات ومباريات متتالية في بداية الموسم.



وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز علي الجزيرة في المباراة السابقة بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري.