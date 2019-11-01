نجمة WWE تتعرض للإهانة في أول مباراة نسائية بالسعودية.. فيديو

Someone actually threw a water bottle at Natalya during her entrance.....So Disrespectful....#WWECrownJewel pic.twitter.com/WUIwMRuHaY — TheKidOfWrestling🤘🏻 (@KidOfWrestlin) October 31, 2019

تعرضت ناتاليا نجمة الـ "WWE" إلى موقف محرج خلال خوضها اول مصارعة نسائية، بالمملكة السعودية في استاد الملك فهد بالرياض يوم الخميس الماضي.وووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" على الرغم من استقبال المصارعة بحفاوة، إلا أن أحد الجمهور القى احدى زجاجات المياه على ساقيها في مشهد عرضها إلى الحرج اثناء صعودها لخوض مباراتها النسائية الاولى على حلبة المصارعة السعودية أمام منافستها "منافس لاسي ايفانز"والتزمت المصارعتان بالزي المحتشم بالرغم من ارتدائهما الشورتات وليس الملابس القصيرة في أغلب مبارياتهما، وذلك احتراما لقانون المملكة العربية السعودية، حيث بدا على المصارعتين الفرحة العارمة لإجرائهما أول مباراة نسائية فى السعودية.وبعد ان فازت ناتاليا على منافستها "لاسي"، احتضنتا بعضهما البعض في تحية حارة ، على ما يريان انه انجازا تاريخيا يحسب لهما، وفي حين نزلت ناتاليا من الحلبة لتحية الجمهور قامت بتقبيل يد احدي السيدات السعوديات ، التي لم يتعرف على صفتها حتى الآن ، في مشهد غريب وغير مألوف.