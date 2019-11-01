بعد فوزها ببطولة العالم.. 6 معلومات لا تفوتك عن أسطورة الاسكواش نور الشربيني

توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.





وفازت الشربيني على مواطنتها رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا بـ3 أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 9-11، 11-5، 11-6.





وتعتبر نور الشربيني حامل لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الإصابة في الركبة.





وفي التقرير التالي نقدم ابرز المعلومات عن نور الشربيني:





- وُلدت في 1 نوفمبر عام 1995





- أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عام 2009.





- أول لاعبة اسكواش مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012.





-حصلت علي لقب أحسن وأصغر لاعبة في بطولة السيدات وتم تكريمها من الاتحاد الدولي.





- فازت ببطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين تحت سن 13 و15و19 لـ خمس مرات متتالية وحصلت علي لقب أحسن لاعبة شابة.



