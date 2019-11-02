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رياضة

طاقم تحكيم مباراة المصري وكوت دي أور يصل إلى القاهرة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:30 ص
طاقم تحكيم مباراة
طاقم تحكيم مباراة المصري وكوت دي أور يصل إلى القاهرة
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محمد الغزاوى - نور عادل
وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي طاقم التحكيم الدولي البوركينابي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدا الأحد على ستاد برج العرب.

كان في استقبال طاقم التحكيم محمد السقا أحد مسئولي الشئون الإدارية بالنادي المصري والذي اصطحب الطاقم التحكيمي على الفور إلى مدينة برج العرب.

الجدير بالذكر أن الطاقم التحكيمي يتكون من بوريما سانوجو حكمًا للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعدًا أول وايسيبيري ياميجو مساعدًا ثانيًا وحميدو ديرو حكمًا رابعا.
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