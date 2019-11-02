تقرر الارتباط بسرعة فائقة.. حظك اليوم برج العقرب

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج وحظك اليوم فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت ٢ نوفمبر لبرج العقرب وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج العقرب:
مهنيًا: تنفتح أمامك مجالات جديدة من أجل بلورة مشروع خلاّق له علاقة بالفن والكتابة والمسرح والسياسة ويكون الفلك فى صفك لتحقيق ما تريد
عاطفيا:ً اذا كنت اعزب فقد يولد حب جديد اليوم، كن مستعدًا فقد تقرر الارتباط بسرعة فائقة وذلك بسبب التفاهم الكبير الذي ستجده
صحيًا: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة
برج العقرب:
مهنيًا: تنفتح أمامك مجالات جديدة من أجل بلورة مشروع خلاّق له علاقة بالفن والكتابة والمسرح والسياسة ويكون الفلك فى صفك لتحقيق ما تريد
عاطفيا:ً اذا كنت اعزب فقد يولد حب جديد اليوم، كن مستعدًا فقد تقرر الارتباط بسرعة فائقة وذلك بسبب التفاهم الكبير الذي ستجده
صحيًا: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة