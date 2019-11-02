ارسنال يسعى لمداواة جراح الكأس على حساب ولفرهامبتون فى الدوري الانجليزي.. اليوم

يلتقي فريق آرسنال مساء اليوم السبت بفريق ولفرهامبتون في المباراة التى تجمع بينهما على استاد الامارات فى إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويدخل ارسنال المباراة تحت قيادة مديره الفني الإسباني أوناي إيمري، مُثقلًا بالهموم، بعدما ودع الفريق مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية على يد ليفربول، بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل منهما.



ويحتل آرسنال المركز الخامس حاليًا بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بعدما حصد الفريق 16 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في 4 والتعادل في مثلها، والهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، واهتزت شباكه 14 مرة.



ويحاول أوناي إيمري المدير الفني الإسباني لآرسنال، أن يتجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق، خاصة بعدما ترددت أنباء عن إقالته خلال الفترة المقبلة، على أن يكون بديله البرتغالي جوزيه مورينيو.



بينما على الجانب الآخر يدخل وولفرهامبتون المباراة وهو في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري، بعدما حصد الفريق 12 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في 2 وتعادل 6 مباريات وخسر مباراتين أيضًا، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 أيضًا.



ويأمل وولفرهامبتون تحت قيادة مديره الفني، نونو سانتو أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية، من أجل الارتقاء في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يطمع التواجد في المراكز المتقدمة، مثل الموسم الماضي.