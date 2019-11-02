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رياضة

فحص طبي لـ حسين السيد قبل انطلاق مران الأهلي اليوم

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخضع حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام مساء اليوم، للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لكدمة في مران أمس والتي أدت إلى تورم خفيف في الركبة.

وخرج السيد قبل نهاية مران الأمس بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، وخضع لفحوصات طبية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي اليوم يتحدد فرص مشاركته في المران الجماعي.

 ويواصل الأهلي استعداداته خلال معسكر الإمارات والذي يشهد حالة من التفاؤل والتركيز الشديد من اللاعبين خلال التحضيرات التي يجريها الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

 وأدى الأهلي مرانه على ملعب نادي شباب الأهلي دبي، وعقد رينيه فايلر جلسات فنية ونظرية مع اللاعبين لتوضيح بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها سواء فيما يتعلق بالتحرك داخل أرض الملعب وبناء الهجمات.
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