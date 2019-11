جامعة القاهرة في أسبوع .. تتقدم 14 مركزا في التصنيف الأمريكي وتواصل احتفاظها بالمرتبة الأولى محليا.. 5 مليارات جنيه لتطوير المستشفيات.. وصرف مكافآت للمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين

الخشت :

* شراكات ودرجات علمية مع جامعات عالمية وربط البحث العلمي بمتطلبات التنمية

* 1438 طالبا تقدموا للانتخابات الطلابية بنسبة زيادة 8.12% عن 2018

* إطلاق أكبر مشروع لتطوير العقل المصري ساهم في تحسين السمعة الدولية لجامعة القاهرة



أظهرت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكي يو اس نيوز US News لعام 2019، تقدم ترتيب جامعة القاهرة عالميًا من المركز 448 إلى 434، حيث تقدمت الجامعة 14 مركزًا عن العام السابق ، بينما تقدمت 81 مركزًا عن عام 2015 مع استمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن جامعة القاهرة تقدمت في 9 تصنيفات دولية خلال العامين الماضيين، موضحًا أن من أهم العوامل التي ساهمت في تقدم الجامعة في هذه التصنيفات، التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا، وزيادة حوافز ومكافآت النشر الدولي، وتطوير وإنشاء المعامل والمختبرات الجديدة.



وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، أن من أهم العوامل التي ساهمت في تحسين السمعة الدولية لجامعة القاهرة، إطلاق أكبر مشروع لتطوير العقل المصري وفق قيم ومباديء الحداثة والعقلانية النقدية، وتطبيق مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال، وإصدار وثيقة التنوير وإنشاء مجلس الثقافة والتنوير، وطرح خطاب ديني جديد، والربط بين الإصلاح الديني والتنمية الاقتصادية.



واستطاعت جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة في 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميا في تصنيف "شنغهاي" 2019، وأحرزت تقدمًا كبيرًا في تصنيف كيو إس (QS) البريطاني للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، كما احتلت المركز 341 عالميا، في التصنيف الهولندي "ليدن Leiden" ونشرت 7406 بحوث دولية، منهم 5749 بحثا بالمشاركة مع الجامعات العالمية.



كما استطاعت جامعة القاهرة، تصدر الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، والوصول بالجامعة لتكون ضمن أفضل 300 جامعة في التوظيف على مستوى العالم في تصنيف QS البريطاني.



كما احتفظت الجامعة بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452، كما تقدمت 14 مركزًا في تصنيف Scimago الإسباني للجامعات لعام 2019 محققة المركز الأول مصريًا.



واستطاعت مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة "JAR" تحقيق المركز الخامس عالميًا في التخصصات البينية لعام 2019 بعد مجلتي Science وNature ، وفقًا لتصنيف كلاريفيت الأمريكي، وأصدرت الجامعة أول مجلة بحثية دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية.



يشار إلى أن تصنيف US-News الأمريكي يستند على عدة معايير تركز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه.



وفي السياق ذاته، عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اجتماعًا اليوم، استعرض خلاله تفوق الجامعة في تصنيف يو إس نيوز US News الأمريكي على عدة جامعات أمريكية وأوروبية عالمية، بينها جامعات ويسكونسن، وتكساس التقنية، وتكساس- أرلينغتون، وجامعة ولاية كاليفورنيا، ومعهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تفوقت على جامعات أوروبية عالمية مثل كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، وجامعة فريبورج بسويسرا، وجامعة سانتياغو في كومبوستيلا بإسبانيا، وجامعة كاتانيا في إيطاليا، وجامعة فيليبس ماربورغ بألمانيا، وجامعة رين 1 في فرنسا، وجامعة قبرص بقبرص.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تسعى إلى عقد العديد من الشراكات والتحالفات والدرجات العلمية المشتركة مع جامعات عالمية مرموقة، وربط منظومة البحث العلمي باحتياجات المجتمع والمشروعات القومية، والمشاركة في عملية التنمية الشاملة، مما يدعم الأهمية الدولية للبحوث العلمية المنشورة من حيث معادل التأثير والاطلاع، وبالتالي يساهم في تقدم الجامعة على غيرها من الجامعات العالمية.



وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تسير بخطى جادة وسريعة نحو التحول لجامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، بما يساهم في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية، وتعزيز تنافسية خريجيها على المستويين الوطني والدولي، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية في تطوير الجامعة والارتقاء بسمعتها الدولية وتقدمها في التصنيفات العالمية.



وعلي جانب آخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير المستشفيات الجامعية من أهم المشروعات القومية التي تخدم قطاعا جماهيريا كبيرا من المرضى، وتتم وفق أحدث الوسائل والنظم، وبالتوازي مع العديد من المشروعات التي تنفذها الجامعة وفي سباق مع الزمن لإنجازها وفق برامج زمنية محددة، مشيرًا إلى أهمية تطوير مستشفيات قصر العيني باعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى، ولذلك فإنها تشمل تجديدات كاملة لمستشفى قصر العيني الفرنساوي بتكلفة تصل إلى ٥ مليارات جنيه، لتقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، في إطار سعي الجامعة وهي تسابق الزمن للتحويل نحو جامعات الجيل الثالث.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني الجامعية يشمل تطوير وحدة الطوارئ وتوسعتها ورفع طاقتها الاستيعابية، بتكليف من القيادة السياسية، للقضاء على ظاهرة التكدس والازدحام، بتكلفة تصل إلى نحو 130 مليون جنيه من التمويل الذاتي للجامعة، وكذلك مستشفيات المنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام بمبانيه الشمالي والشرقي والجنوبي، وتطوير البنية الأساسية للمبنى الجنوبي وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 30%.



وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن عمليات التطوير تشمل أيضًا مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، ومستشفى أبو الريش الياباني، وأبو الريش الجديدة، والعيادات الخارجية والتي من المنتظر أن تحد من قوائم الانتظار والتكدس.



كما أعلن رئيس جامعة القاهرة عن تطوير مستشفى طب الأسنان التعليمي وإنشاء وحدة لطب الأسنان، ومركز حوادث الفم والوجه والفكين الوحيد من نوعه في مصر، كما شهد مستشفى الطلبة بالجيزة عملية تطوير شامل للمباني والأجهزة الطبية الحديثة ووحدات المعامل المختلفة.



وعلى جانب آخر، أغلقت جامعة القاهرة، باب الترشح وسحب استمارات التقديم لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة المختلفة، وفق الخريطة الزمنية المقررة.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن لجان الانتخابات هذا العام شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب في مختلف الكليات للترشح في شتى لجان الاتحادات الطلابية بنسبة زيادة 8.12% عن العام السابق.



وأعلن الدكتور الخشت، أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام بلغ 1438 طالبًا وطالبة، وهي نسبة كبيرة تدل على زيادة الوعي بأهمية المشاركة في الاتحادات الطلابية، كونها أحد أشكال المشاركة في العمل العام وتدريبًا على الممارسة الديمقراطية طبقًا للقنوات المؤسسية، حسب النظم الدولية المستقرة في التعبير عن الرأي من خلال قنوات قانونية بعيدًا عن الغوغائية.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هناك إقبالًا شديدًا من الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة، مع بداية العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت عدة مبادرات في الوعي السياسي ونماذج المحاكاة للمؤسسات الديمقراطية إلى جانب المسابقات الفنية والثقافية، وأطلقت على هذا العام عام عقل الجامعة، في ضوء تنفيذ مشروع تطوير العقل المصري وتغيير طرق تفكير الطلاب من أجل بناء شخصية وطنية للطالب وتخريج مواطن فعال لديه القدرة على المساهمة في بناء وطنه.



كما قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة صرف ٦٠٠ ستمائة جنيه لكل المدرسين المساعدين والمعيدين العاملين.



وكتب الخشت عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المكافأة تأتي لتقدم جامعة القاهرة ١٤ مركزًا في التصنيف الأمريكي US NEWS وجهودكم غير العادية وتفانيكم في خدمة الجامعة.



وتابع: "وعلى جانب آخر، قمنا بكل ما يلزم علينا و تتوقعونه لإنصاف العاملين وتنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية لرفع الحد الأدنى للمرتبات".



واختتم "زملائي تقبلوا تقديري وتقبلوا تحياتي والقادم أفضل بإذن الله تعالى".