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حوادث

عقر بائع في الدقي.. أمن الجيزة يضبط عاطلا وكلبه الخاص

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:09 م
كلب يعقر
كلب يعقر
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ندي حمودة - أحمد مهدي
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بسبب عقر كلبه الخاص لبائع.

تلقى قسم الدقي، بلاغا من شرطة النجدة يفيد عقر كلب بشارع التحرير للمجنى عليه محمد ٤٣ بائع، حيث قرر أنه أثناء سيره عقره كلب خاص بأحد الأشخاص.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء الواقعة كلبا خاصا بالمدعو أحمد سن ٤١ عاطل ومقيم العمرانية.

تم ضبطهما، واعترف بارتكابه الواقعة بدون قصد.
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