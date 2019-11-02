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رياضة

الصربي نوفاك دجوكوفيتش يتأهل لنهائي باريس لأساتذة التنس

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:33 م
نوفاك دجوكوفيتش
نوفاك دجوكوفيتش
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أ ش أ
صعد الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور النهائي من بطولة باريس ماسترز للتنس ذات الألف نقطة والتي بدأت منافساتها في 26 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى الغد الثالث من نوفمبر الجاري.

وحقق دجوكوفيتش، المصنف أول عالميا، الفوز في مباراته بالدور نصف النهائي اليوم السبت، على حساب البلغاري جريجور ديميتروف بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 7-6 و6-4.

ويلاقي دجوكوفيتش اللاعب الكندي شابوفالوف بعد انسحاب الإسباني رافاييل نادال، في المباراة النهائية غدا.
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