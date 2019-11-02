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رياضة

نجم فرنسا انيلكا يحضر مران النادي الأهلي في الإمارات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على استقبال والترحيب بالنجم الفرنسي انيلكا، الذي حضر مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب أهلي دبي، في ثالث أيام المعسكر التدريبي الذي يقام في دولة الإمارات.

وتواجد انيلكا في مران الأهلي، على هامش زيارته للإمارات، وحرص على حضور المران .

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمرحلة الهامة المقبلة.
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