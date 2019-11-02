Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الأكل والنوم على جنابة .. الإفتاء تكشف أمر يجلب الفقر كالمغناطيس.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:30 م
حكم الأكل والنوم
حكم الأكل والنوم على جنابة .. الإفتاء تكشف أمر يجلب الفقر كا
Advertisements
عبدالله سليم
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأكل والشرب على جنابة دون الاغتسال، لا يجلب الفقر، منوهًا بأنه قول غير صحيح.

حكم الأكل والشرب والنوم دون الاغتسال من الجنابة
كانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، ذكرت أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، مشيرة إلى أنه يجوز للإنسان أن ينام وأن يأكل ويشرب وهو جنب.

وأوضحت «الفتوى» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم النوم على جنابة حتى الصباح؟» أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، لافتةً إلى أن الأولى ألا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءًا كوضوئه للصلاة.

واستشهدت بما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، متفق عليه، وكذلك بما جاء عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس
قدم الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وصفة لاستقرار البيوت وتقليل الطلاق بين المتزوجين بعد انتشاره.

وقال أمين الفتوى في فيديو مسجل له، إن أول هذه الأمور هو الأكل من المال الحلال وغض البصر عن النساء والتغافل عن أخطاء الغير وتصفية الحسابات بين الزوجين أولا بأولا ولا تتراكم المشكلات.

وأشار إلى أنه ينبغي عليها التحلي بالمرونة، وشئ أخر قد يستغرب منه الناس وهو أمر روحاني له أثر سلبي وهو مشاهدة الأفلام الإباحية فهي مغناطيس لجلب الفقر إلى البيوت، وكذلك التحلي بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة فهى تجلب المحبة طوعا أو كرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شروط وأحكام.. طريقة الاغتسال من الجنابة.. فيديو

لجنة الفتوى توضح حكم تأخير الاغتسال من الجنابة

7 وصفات سحرية لجلب السعادة الزوجية.. تعرف عليهم

علي جمعة لـ سائل : الغسل من الجنابة عليك فقط دون الزوجة لهذا السبب

هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟.. فيديو

ترشيحاتنا

بشرى لأصحاب المعاشات.. بيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس

لاترميها بعد اليوم.. بذرة لفاكهة صيفية تقي من السرطان نهائيًا

صالح جمعة ينهي الجدل بشأن رحيله عن الاهلي

حكاية سكرتيرة الجيزة.. ابتزها شاب بـ صور فاضحة بعد 12 سنة من ممارسة الجنس معها

شاهد .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول واستون فيلا المثيرة في الدوري الإنجليزي

في قضية أحمد سعد.. الحبس 3 سنوات لـ الفنانة سمية الخشاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليمات حضور الجماهير .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل تنظيم أمم إفريقيا تحت 23 سنة | صور

مختار: إيوان طورت 2 مليون متر مربع فى 9 سنوات

بالنكهات المختلفة.. طريقة عمل بطاطس شيبسي مثل المصنع