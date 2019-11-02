حكم الأكل والنوم على جنابة .. الإفتاء تكشف أمر يجلب الفقر كالمغناطيس.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأكل والشرب على جنابة دون الاغتسال، لا يجلب الفقر، منوهًا بأنه قول غير صحيح.



حكم الأكل والشرب والنوم دون الاغتسال من الجنابة

كانت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، ذكرت أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، مشيرة إلى أنه يجوز للإنسان أن ينام وأن يأكل ويشرب وهو جنب.



وأوضحت «الفتوى» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم النوم على جنابة حتى الصباح؟» أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، لافتةً إلى أن الأولى ألا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءًا كوضوئه للصلاة.



واستشهدت بما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، متفق عليه، وكذلك بما جاء عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.



أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس

قدم الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وصفة لاستقرار البيوت وتقليل الطلاق بين المتزوجين بعد انتشاره.



وقال أمين الفتوى في فيديو مسجل له، إن أول هذه الأمور هو الأكل من المال الحلال وغض البصر عن النساء والتغافل عن أخطاء الغير وتصفية الحسابات بين الزوجين أولا بأولا ولا تتراكم المشكلات.



وأشار إلى أنه ينبغي عليها التحلي بالمرونة، وشئ أخر قد يستغرب منه الناس وهو أمر روحاني له أثر سلبي وهو مشاهدة الأفلام الإباحية فهي مغناطيس لجلب الفقر إلى البيوت، وكذلك التحلي بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة فهى تجلب المحبة طوعا أو كرها.