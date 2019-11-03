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تعليم

ننشر تفاصيل خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2019 /2020

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
محو الأمية
محو الأمية
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ياســـمين بدوي
أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار عن تفاصيل برنامج تطوير محو الامية وتعليم الكبار لعام 2019/2020.

قالت الهيئة العامة لتعليم الكبار ، في تقرير رسمي لها أنه لسد منابع الامية ، فمن المستهدف أن يتم محو أمية 500 ألف مواطن خلال عام 2019/2020.

وأوضحت الهيئة العامة لتعليم الكبار أنه من المستهدف أيضا رفع الوعي المجتمعي بخطورة الامية وتأكيد أهمية التعليم من خلال توظيف 5000 قافلة اعلامية تنموية .

وقالت الهيئة العامة لتعليم الكبار أنه من المستهدف هذا العام كذلك أن يتم استثمار وسائل الاعلام للحشد وتعبئة الرأي العام لمواطهة الامية ، مشيرةً إلى أن عدد الاخبار الايجابية المستهدف أن تنشر عن الهيئة بالصحافة هذا العام 300 خبر.

وأشارت الهيئة العامة لتعليم الكبار إلى أنه سيتم تكثيف التوعية المستمرة للدارسين بفصول محو الامية ، من خلال الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمرئية ، والندوات التثقيفية في الفصول

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جداول توضح تفاصيل خطة محو الامية وتعليم الكبار للعام الدراسي 2019/2020 وكذلك تفاصيل خطة تطوير المركز الاقليمي لتعليم الكبار لعام 2019/2020 .
ننشر تفاصيل خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2019 /2020
ننشر تفاصيل خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2019 /2020
ننشر تفاصيل خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2019 /2020
ننشر تفاصيل خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2019 /2020
ننشر تفاصيل خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2019 /2020
ننشر تفاصيل خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2019 /2020
ننشر تفاصيل خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2019 /2020
ننشر تفاصيل خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2019 /2020
ننشر تفاصيل خطة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2019 /2020
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