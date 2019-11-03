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فن

تحدثت عن أزمة الشيخ الشعراوى .. أسما شريف منير تبكى على الهواء.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
صدى البلد
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قالت الإعلامية أسما شريف منير تعليقا على الأزمة التى أثيرت مؤخرًا بعد حديثها عن الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، إنها طلبت من متابعيها أن ينصحوها بشيخ يثقون بفتواه فرشحوا لها اسم محمد متولى الشعراوي.

وتابعت أسما خلال حديثها لبرنامج الحكاية: "إنها فؤجئت بهجوم عنيف وصل إلى السباب والشتائم بعد أن خانني التعبير فى جملة قمت بكتابتها عن الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، ولم أكن أقصد معناها الحرفى"، وهو ما جعلها تدخل فى نوبة بكاء على الهواء.

وأضافت أن الشيخ الشعراوى لو كان على قيد الحياة، لكان قد سامحها على التعبير الخاطئ، خاصة أنها أصدرت بيانا اعتذرت فيه عن التعبير الخاطئ.
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