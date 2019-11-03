بعد الإعلان رسميا عن طرح أرامكو جزءا من أسهمها للتداول.. 10 معلومات تحتاج لمعرفتها عن الإطلاق العملي الأولي الأكبر في العالم وتأثيره على مصر

1.8 تريليون دولار حجم تقييم شركة أرامكو

البنوك المحلية السعودية تقرض المساهمين السعوديين الراغبين في شراء الأسهم

مجموع الحصة المطروحة سيصل إلى 5% من أسهم الشركة على مدى السنوات المقبلة

مصر تنظر لــ طرح أرامكو بعين الاعتبار باعتباره الأكبر في العالم

بنوك الاستثمار مستشاري الحكومة المصرية لديها رأي في توقيت طرح سندات جديدة

أرامكو السعودية رسميًا صباح اليوم، الأحد، نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية.

أعلنت شركةالسعودية رسميًا صباح اليوم، الأحد، نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية.





وقالت شركة أرامكو، في بيان: "إن تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم سيكون بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر".





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التسلسل الزمني للطرح



الأحد 3 نوفمبر: هيئة السوق المالية السعودية تعلن بدء الطرح العام الأولي

الأحد 17 نوفمبر: طرح سعر الأسهم

الأربعاء 4 ديسمبر: بدء التسجيل للاكتتاب على الأسهم

الأربعاء 11 ديسمبر: بدء التداول



وإذا بلغ تقييم الشركة تريليوني دولار، فذلك قد يعني أن طرح 1% من الشركة سيجلب حصيلة تصل إلى 20 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم طرح 1% أخرى خلال 2020، حسبما ذكرت مصادر لرويترز الشهر الماضي. ومن المتوقع أيضا أن يصل مجموع الحصة المطروحة إلى 5% من أسهم الشركة على مدى السنوات المقبلة.



مستشارو الطرح

تم تفويض كل من بنوك جي بي مورجان تشيس، مورجان ستانلي، بنك أوف أمريكا ميريل لينش، مجموعة جولدمان ساكس، مجموعة كريدي سويس، إتش إس بي سي، المصرف التجاري الوطني السعودي، ومجموعة سامبا المالية السعودية وكذلك المجموعة المالية هيرميس للمشاركة في إدارة الطرح.



تأثير الطرح على مصر

من جانبه، قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إن البنوك التي تستشيرها الحكومة المصرية في برنامجها للخصخصة طالبت بوضع الطرح العام الأولي لأرامكو عين الاعتبار.



وأوضح في مقابلة سابقة أن "الطرح العام الأولي لأرامكو سيكون الأكبر في العالم، وبنوك الاستثمار لديها رأي في توقيت الطرح".



وتقول بلومبرج إنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يعني تأخير الطروحات المصرية لما بعد أرامكو حيث من المتوقع أن تحدد الحكومة المصرية مع الخبراء التوقيت "قريبا".



وكان توفيق صرح بأن شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع جاهزتان لطرح حصة إضافية من كل منهما. الأحد 3 نوفمبر: هيئة السوق المالية السعودية تعلن بدء الطرح العام الأوليالأحد 17 نوفمبر: طرح سعر الأسهمالأربعاء 4 ديسمبر: بدء التسجيل للاكتتاب على الأسهمالأربعاء 11 ديسمبر: بدء التداولوإذا بلغ تقييم الشركة تريليوني دولار، فذلك قد يعني أن طرح 1% من الشركة سيجلب حصيلة تصل إلى 20 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم طرح 1% أخرى خلال 2020، حسبما ذكرت مصادر لرويترز الشهر الماضي. ومن المتوقع أيضا أن يصل مجموع الحصة المطروحة إلى 5% من أسهم الشركة على مدى السنوات المقبلة.





من جانبها، وافقت هيئة السوق المالية، على طلب شركة الزيت العربيةتسجيل وطرح جزءٍ من أسهمها للاكتتاب العام، مشيرةً إلى أنَّه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.وكانقد أعطى الضوء الأخضر لبدء الطرح العام الأولي المنتظر لعملاق النفط، ويشير قرار المضي قدما في طرح أرامكو إلى استعدادللقبول بتقييم الشركة بنحو 1.6 إلى 1.8 تريليون دولار، بدلا من تريليوني دولار وهو التقييم الذي رآه كثير من المستثمرين الدوليين مبالغا فيه.وستلعب الأموالالدور الرئيسي في إطلاق الطرح العام الأولي: ستعتمدعلى مشاركة العائلات السعودية الثرية ومديري الأصول المحليين (ومن بينهم مديرو الأصول الحكومية) الذين طلب منهم المشاركة بقوة في الطرح، كما وجهت البنوك المحلية أيضا لإقراض المساهمين الراغبين في شراء أسهم أرامكو.وتستمر الجهود في جعل أسهم أرامكو أكثر جذبا للمستثمرين. أعلنت الشركة عن نيتها توزيع أرباح بقيمة 75 مليار دولار على ملاكها في 2020، وهو ما يعطي المستثمرين فيها عائدا بنسبة 3.75% إذا بلغ تقييم الشركة تريليوني دولار. وحصل المستثمرون على ضمانات بأن الأرباح لن تقل حتى 2024، بغض النظر عن أسعار النفط. وقالت الشركة إنه في حالة الانخفاض عن 75 مليار دولار سوف يتم الاقتطاع من أرباح المساهمين الحكوميين.وبلغ إجمالي الرواتب والمكافآت التي حصلت عليها القيادات العليا الـ 17 في أرامكو العام الماضي ما قيمته 30 مليون دولار، وهو نصف ما تدفعه شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون لكبار موظفيها سنويا.ويقول باحث متخصص في شئون الطاقة إن هناك "حسا متوارثا عبر الأجيال بالمسئولية عن الثروة القومية السعودية وهي النفط، وهو جزء أساسي من مهمة أرامكو وهي الحفاظ على النفط للأجيال القادمة"، كما يظهر الحس الوطني الذي تدار به الشركة، إذ تعتبر حارسة لثروة قومية، ويظهر أيضا ماذا يعني الطرح العام الأولي للمملكة.