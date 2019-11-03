أسعار العملات العربية اليوم الأحد 3 - 11 - 2019

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 3 -11-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.





وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 52.97 جنيه للشراء و 53.41 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.





وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.75 جنيه للشراء و42.08 جنيه للبيع.



