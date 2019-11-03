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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 3 - 11 - 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
العملات العربية
العملات العربية
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علياء فوزى
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 3 -11-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 52.97 جنيه للشراء و 53.41 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.75 جنيه للشراء و42.08 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية و الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
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