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أخبار البلد

تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض قطارات السكة الحديد اليوم| خدمات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:17 ص
القطار
القطار
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أحمد أبوشوشة
السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات لأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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