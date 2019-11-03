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أخبار العالم

في هذه الدولة.. مقاتلو داعش يعلنون دعمهم لخليفة البغدادي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:16 م
مقاتلو داعش في بنجلاديش
مقاتلو داعش في بنجلاديش يعلنون دعمهم لخليفة البغدادي
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دعاء أبوهشيمة
أفادت إحدى وسائل الإعلام التابعة لتنظيم داعش الإرهابي بأن مسلحين من بنجلاديش تعهدوا بالولاء للزعيم الجديد، الذي خلف أبو بكر البغدادي، وتمثل هذه الخطوة أول دعم للجماعة من فروعها العالمية.

ونشرت "ناشر نيوز"، الخاصة بالنشرات الإخبارية للجماعة الإرهابية، صورا لمجموعة من المسلحين الذين يزعم أنهم من بنجلاديش ووجوههم مغطاة بـ"علم داعش"، بحسب صحيفة "دكا تريبون" البنجلادشية.

وفي الصورة يظهر المسلحون وهم يرفعون إصبعهم السبابة كدليل على ولائهم للزعيم الجديد، أبو إبراهيم العهاشمي القريشي.

وقد نفت الحكومة البنغالية ووكالات إنفاذ القانون مرارا وتكرارا وجود مقاتلي داعش في البلاد لعدم وجود دليل على وجودها، حيث زعم وزير الداخلية البنجلاديشي أسد الزمان خان كمال والوكالات الأمنية أكثر من مرة أن المتشددين المحليين كانوا هم المسئولين عن الهجمات الإرهابية التي تحدث في البلاد.

وفي الوقت الذي تنسب الحكومة العنف الإرهابي إلى المقاتلين المحليين، فقد أعلن تنظيم داعش مسئولياته عن عدة هجمات في بنجلاديش منذ عام 2015، حسبما جاء في تقرير الدولة عن الإرهاب في عام 2018 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 1 نوفمبر.

وقتل أبوبكر البغدادي، الأسبوع الماضي، في غارة أمريكية في سوريا، وأكدت الجماعة الإرهابية وفاته في شريط صوتي نُشر على الإنترنت وقالت إنه تم تعيين خليفة له هو أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.
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