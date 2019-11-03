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اقتصاد

وزير التخطيط اليمني: لدينا برنامج لإعادة تأهيل العنصر البشري لبناء تنمية حقيقية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:41 م
نجيب منصور العوج
نجيب منصور العوج وزير التخطيط اليمني
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آية الجارحي
قال نجيب منصور العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي للجمهورية اليمنية، إن اليمن كان بها مشاكل ونزاعات تسببت في وقف مرتبات العاملين في الدولة، وبالتالي انعكس ذلك على زيادة نسبة الفقر .

وأضاف خلال كلمته بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة انه خلال ال3 سنوات الماضية، انه تم التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية لاعادة بناء المؤسسات التي تضررت بسبب الحرب، فلدينا برنامج لإعادة تأهيل العنصر البشري وهو أمر هام لإعادة الإعمار.

وأشار وزير التخطيط اليمني الى أن هناك مشروعات مع الشركاء الدولين والصناديق التربية لتحقيق تنمية حقيقية لتوفير فرص عمل للحد من معدل البطالة بجانب التعاون وتفعيل دور القطاع الخاص لإعادة المستثمرين للعمل في اليمن مرة اخري .
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