اكتتاب أرامكو.. حقائق وأرقام مهمة جدا عن عملاق صناعة الطاقة السعودية

أعلنت شركة أرامكو، عملاق صناعة النفط في المملكة العربية السعودية، عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018.



كما تحتل شركة الطاقة العملاقة في الشرق الأوسط مركز الريادة في صناعة النفط والطاقة وصناعة البتروكيماويات، إذ بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار.



وسجّل الإنفاق الرأسمالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار.



كما تحتل الشركة السعودية الصدارة عالميا في:

- احتياطيات النفط الخام والتي بلغت نحو 259.7 مليار برميل حسب تقديرات نهاية عام 2004 وهو ما يقدر بربع إجمالي الاحتياطيات العالمية

- إنتاج النفط الخام: 3.15 مليار برميل في عام 2004

- الطاقة الثابتة لإنتاج الزيت الخام: 10.5 مليون برميل في اليوم

- صادرات النفط الخام: 2.5 مليار برميل في عام 2004

- صادرات سوائل الغاز الطبيعي: 274 مليون برميل في عام 2004

- اكتشفت الشركة أكبر حقل نفط في العالم، وهو حقل "الغوار" في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

- اكتشفت الشركة أكبر حقل نفط في المناطق المغمورة في العالم، وهو حقل السفانية في الخليج العربي

- تحتل الشركة المرتبة الرابعة في العالم في احتياطيات الغاز، التي تبلغ 237 تريليون قدم مكعبة حسب تقديرات نهاية عام 2004

- تحتل الشركة المرتبة الثامنة في العالم من حيث طاقة التكرير، بطاقة تبلغ 3.4 مليون برميل في اليوم موزعة كما يلي:

*مليون برميل في اليوم في المصافي المحلية

*670 ألف برميل في اليوم في مصافي المشاريع المشتركة المحلية.