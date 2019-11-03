مصر تطلق قمرا صناعيا جديدا للإنترنت والاتصالات.. فيديو

قال الدكتور محمد القوصى المدير التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن إطلاق مصر لقمر صناعى جديد سيكون طفرة هائلة وجديدة في مجال دخول مصر عصر الاتصالات الفضائية، مشيرا إلى أن القمر الصناعى الجديد " طيبة 1" يغطي مصر بالكامل من الاتصالات والانترنت وأن بداية صنعه كانت في 2016 وتم الانتهاء منه عام 2019.



وأضاف القوصى خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر دخلت عصر بث الإرسال التلفزيوني عام 1998 بالقمر الصناعي نايل سات 1 ونايل سات 2 عام 2000 ، وأن تلك الأقمار الصناعية انتهى عمرها الافتراضي أو خرجت من الخدمة.



وأوضح أن هناك أنواعا متعددة من الأقمار الصناعية التى تمتلكها مصر منذ وقت باكر، منها أقمار التصوير والاستشعار عن بعد، وأقمار الملاحة التى تستخدم فى حركة الطيران الجوى وهذه من الأقمار الهامة جدا فى مصر.



وأكد القوصى أن القمر الصناعى الجديد "طيبة 1" يقدم خدمة اتصالات وإنترنت ومن المفترض أنه سيغطى مصر بالكامل.

