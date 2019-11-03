لبنان والمغرب نجوم ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية في الإسكندرية

أقيم مساء اليوم الأحد، حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الاسكندرية، ضمن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال28 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية في الفترة من 1 الى 12 نوفمبر الجاري.



أحيي الحفل كل من الفنان اللبناني عازف الكمان جهاد عقل، والفنان الكبير نجم المغرب العربي، فؤاد زبادي بمشاركة فرقة الحفنى للموسيقى العربية قيادة المايسترو هشام نبوي.



بدأ الفاصل الأول من الحفل بفاصل غنائي لنجمة الأوبرا الفنانة حسناء، حيث شدت برائعة أم كلثوم"هذه ليلتي"، ثم صعد النجم اللبناني جهاد عقل، حيث استقبله جمهور الإسكندرية بالتصفيق الحار، وقدم مجموعة مقطوعات من الحان زمن الفن الجميل منها "علمنى حبك"، و"على قد الشوق"، ورائعة فنان الشعب سيد درويش "زورونى كل سنة مرة"، و"في يوم وليلة"، و"كان ياما كان:، بالإضافة إلى بعض الارتجالات الخاصة به على آلة الكمان.



وقدم الفنان الكبير فؤاد زبادي فاصلا غنائيا من روائع زمن الفن الجميل حيث غنى "سنة وسنتين..مبيسألش عليا ابدا.. الورد جميل ..الناس المغرمين..امانة عليك..ساكن فى حى السيدة"، وقد أهدى جمهور الإسكندرية أغنية"شط اسكندرية"والتي تفاعل معها الجمهور



ومن المقرر أن يواصل المهرجان حفلاته بمسرح دار أوبرا الإسكندرية يوم الخميس المقبل، بحفلا فنيا للفنان الكبير محمد الحلو، والفنانة السورية وعد البحري، ونجوم الأوبرا الفنان ياسر سعيد، والفنان محمد متولي، والفنان أيمن مصطفى، وعازفة القانون الفنانة عفاف شكرى، وذلك مشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.