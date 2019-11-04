مصطفى مراد فهمي: الكاف في وضع لا يسر عدوا ولا حبيبا.. فيديو

أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، أن الوضع داخل الاتحاد الإفريقي لا يسر عدوا ولا حبيبا.



وقال مصطفى مراد فهمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الوضع في الاتحاد الإفريقي لا يسر عدو ولا حبيب، كان هناك طموحات أن المجلس الجديد يقوم بطفرة في الكرة الافريقية، لكن حدث تراجع خطير وأزمات كثيرة".



وأكمل مصطفى مراد فهمي: "الاتحاد ليس مستمعا جيدا، ولا يطبق غير ما يدور داخل عقله، أو ما يقال ويتوجه اليه، والدليل ما شاهدناه من تخبط رهيب هذا العام".

