شريف منير لمهاجمي ابنته: أنا اشتكيتكم لربنا وهتشوفوا النتيجة قريب جدا

عبّر الفنان شريف منير عن استيائه الشديد بسبب الهجوم الحاد على ابنته أسما بعد انتقادها للشيخ الشعراوي ووصف أفكاره بالتطرف.





ونشر من خلال حسابه الرسمي على موقع "الفيسبوك" صورًا لتعليقات بعض المهاجمين لـ أسما، وعلق عليها قائلًا: "تفتكروا لو فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي على قيد الحياة وقرأ ‏دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي، كان هيبقى رأيه إيه؟ ملحوظة أنا آسف على الألفاظ ‏النابية اللي أكيد يعاقب عليها القانون، متهيألي مش محتاج أعمل محضر، في مباحث الإنترنت عن الأشخاص ‏المحترمين اللي علقوا، أكيد عندهم علم".‏



