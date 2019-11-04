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فن

شريف منير لمهاجمي ابنته: أنا اشتكيتكم لربنا وهتشوفوا النتيجة قريب جدا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
شريف منير وإبنته
شريف منير وإبنته اسما
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آيه عاطف
عبّر الفنان شريف منير عن استيائه الشديد بسبب الهجوم الحاد على ابنته أسما بعد انتقادها للشيخ الشعراوي ووصف أفكاره بالتطرف.

ونشر من خلال حسابه الرسمي على موقع "الفيسبوك" صورًا لتعليقات بعض المهاجمين لـ أسما، وعلق عليها قائلًا: "تفتكروا لو فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي على قيد الحياة وقرأ ‏دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي، كان هيبقى رأيه إيه؟ ملحوظة أنا آسف على الألفاظ ‏النابية اللي أكيد يعاقب عليها القانون، متهيألي مش محتاج أعمل محضر، في مباحث الإنترنت عن الأشخاص ‏المحترمين اللي علقوا، أكيد عندهم علم".‏

واختتم حديثه قائلًا : "ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذية ليا ولبنتي ولكل عيلتي، يا ريت كل أب وكل بنت يحطوا ‏نفسهم مكاني أنا وبنتي، محمد ناصر طلع وقال إني مكنتش معترف إن أسما بنتي، ولسه معترف بيها قريب بعد ‏مشاكل بيني وبين والدتها الله يرحمها .. إنتم متخيلين الافتراء والخوض في الأعراض وصل لفين؟ محمد ناصر وكل ‏اللي علقوا بالأذى ده أنا اشتكيتكم لربنا وهتشوفوا النتيجة قريب جدًا، ده إحساسي اللي أنا مصدقه، آسف ‏للإطالة".‏
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