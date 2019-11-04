بسبب الجزيرة.. صحيفة موالية لأردوغان تهدد بالانضمام إلى الدول المقاطعة لقطر

كشفت صحيفة ديلي صباح الموالية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انهيار جديد في تحالف الشيطان بين كلا من النظام التركي والقطري، على خلفية المتابعة الخبرية لشبكة الجزيرة الإنجليزية القطرية للعملية التركية العسكرية في الشمال السوري.



وقالت الصحيفة التركية في افتتاحيتها إن التحالف التركي القطري، أصبح يتزعزع من الداخل بواسطة فضائية الجزيرة، ومتابعتها الخبرية للعملية العسكرية التركية في سوريا، مؤكدة أنها اعتادت نشر تقرير معادية للنظام التركي.



وأضافت أن الفضائية القطرية اعتادت تحت ذريعة الصحافة المستقلة، نشر تقارير حول إرهابيين ومجرمين مطلوبين، باعتبارهم نشطاء مضطهدين.



وذكرت الصحيفة التركية أن الجزيرة الإنجليزية اعتادت العمل مثل وسائل الإعلام الدولية المعادية لتركيا، على حد وصفها، والتي نشرت تقارير معادية عن العملية العسكرية واعتبرت العمال الكردستاني مجموعة مظلومة.



وهددت تركيا، النظام القطري بالإنضمام إلى الدول المقاطعة للدوحة، كرد فعل طبيعي على ما قامت به الجزيرة القطرية، ضد العملية العسكرية التركية في سوريا، قائلة إن قطر تحرق الجسور مع تركيا.