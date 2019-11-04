شاهد.. أغلى فستان زفاف 2020 مرصع بالذهب

عرض مصمم الأزياء أحمد حافظ مجموعة من الفساتين الهوت كوتور أثناء فعاليات "عرض أزياء الشتاء".



قدم حافظ في عرض الأزياء الخاص به 15 فستانًا سواريه مميزًا، وحرص على استخدام أقمشة متعددة مثل الدانتيل والتول، بجانب فستان الزفاف الذي أبهر كل الحاضرين، والذي ارتدته الفنانة الشابة هنادي مهنا، وهو الأغلى فى عام ٢٠٢٠ فى مصر.



وظهرت الفنانة هنادي مهنا أثناء عرض الأزياء بفستان زفاف مطرز بالذهب والإكسسوارات، وتميز الفستان بأنه أغلى فستان زفاف فى 2020 فى مصر، كما تميز بوجود الفرو، والذي يتعدى ثمنه 8 ملايين جنيه.



واعتمدت الفنانة الشابة هنادي مهنا على وضع الميك أب الهادئ، باستخدام اللون البرتقالي على الشفاه، وتركت شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفها، كما ارتدت طاقم إكسسوارات يتكون من اسورة بسيطة وسلسلة، وانتعلت حذاء باللون البيج الفاتح.





ومن جهة أخرى شاركت رنا سماحة فى الدفيليه، وارتدت نفس فستان الزفاف الأغلى 2020.



وتألقت رنا سماحة، بفستان أبيض وشفاف وبه قصة الفرو وينتهي بقصة أنيق، وانتعلت حذاء أبيض بكعب عال يلائم إطلالتها.



ووضعت رنا سماحة ميكب بالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والآي لاينر مع أحمر شفاه باللون الروز المناسب لها.



ولم تتكلف رنا سماحة، في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وأسورة رقيقة لإكمال إطلالتها، واعتمدت على جمع شعرها بطريقة الكحكة الملائم لإطلالتها.



وانهالت التعليقات على من الأحلى فى فستان الزفاف الأغلى فى عام 2020.