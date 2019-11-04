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توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 -11- 2019 .. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:38 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين ، 4 - 11 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين ، 4 - 11 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 763 جنيها
عيار 21: 668 جنيها
عيار 18: 573 جنيها
الجنيه الذهب: 5344 جنيهًا

وشهدت أسعار الذهب في محافظات مصر تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة وزن الحلي وسبائك الذهب
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