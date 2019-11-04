6 نوفمبر.. الحكم على سعودي بتهمة جلب كيلو هيروين عبر مطار الغردقة

حددت محكمة جنايات البحر الأحمر، جلسة 6 نوفمبر، للنطق بالحكم على متهم سعودي الجنسية، بتهمة جلب وحيازة هيروين وحشيش ومارجوانا بمطار الغردقة.



كان المستشار حسام فاروق، رئيس النيابة، قرّر حبس متهم يحمل جنسية السعودية، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، بتهمة جلب وحيازة هيروين ومواد مخدرة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بمطار الغردقة، قادمًا من إحدى الدول الأوروبية، وبحوزته كميات من مخدر الهيروين والمارجوانا والحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، حاول تهريبها إلى داخل البلاد.



وأحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين والمارجوانا والحشيش وعدد من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد، وذلك بحوزة المتهم، ويدعى "بدر ب. ب." 40 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأكدت التحريات اعتزامه تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر ميناء الغردقة الجوي.



وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية بميناء الغردقة الجوى، تم ضبط المتهم حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية وبتفتيش أمتعته تم ضبط قالب لمخدر الهيروين وزن واحد كيلو جرام، 1044 قرص لعقار الإكستاسي المخدر، و13 لفافة لمخدر المارجوانا وزنت 370 جرامًا، و13 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 170 جراما، و10 أنابيب اختبار تستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب وهاتفي محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وتمت إحالته للجنايات.