اكتتاب أرامكو الأكبر في التاريخ وتهديد تركيا لقطر.. أبرز ما تناولته صحف السعودية

- ولي العهد يفي بوعده بإطلاق أكبر اكتتاب في تاريخ العالم

- الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي

- طرح أرامكو يمثل عمق الرؤية وأساس الخطة الخاصة بإصلاح الاقتصاد

- مظاهرات العراق ولبنان تهديد لإيران



اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم بعدد من القضايا المحلية والعربية، كان على رأسها مسألة طرح أرامكو لأسهمها محليًا للمستثمر السعودي والأجنبي، ومكالمة الرئيس الفرنسي لولي العهد ، ومظاهرات العراق وتهديد تركيا لقطر.



قالت صحيفة الوطن، إنه قد تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.



أما عن طرح أرامكو، فقالت الوطن، إن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، أكد خلال مؤتمر الإعلان عن اكتتاب «أرامكو»، أمس، أن «أرامكو تقدم مستوى جديدا من الفرص للمواطنين والمستثمرين في حق التملك المباشر»، أوضح خبراء اقتصاديون لـ«الوطن» أن الأسهم المجانية التي ستمنح للمكتتبين السعوديين تعدّ خطوة تاريخية وممتازة، وهي بمثابة المكافأة للمواطنين السعوديين، لمشاركتهم في هذا الاكتتاب المهم.



وقالوا بأنه سيكون هناك 10 % هدية لكل مكتتب بألف سهم، فسهم واحد مجاني لكل 10 أسهم يحتفظون بها لـ180 يوما و 100 سهم مجاني، وهو الحد الأعلى لكل 1000 سهم، و يحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، هذا إضافة إلى توزيع ما لا يقل عن 75 مليار دولار في 2020 للأسهم العادية.



من العراق قالت الوطن، إنه قد بدأ القلق يدب في النظام الإيراني ووكلائه في المنطقة بعد أن عادت مظاهرات العراق إلى الواجهة من جديد، في حين تستمر الاحتجاجات في لبنان لليوم التاسع عشر مطالبة بإسقاط الحكومة. وعلى خلفية الاجتماعات السرية التي تعقدها طهران في عدد من العراق والتنسيق المباشر مع حزب الله وكيلها في لبنان، فإن هذه الاجتماعات تعكس القلق الكبير الذي تعيشه إيران حاليا بسبب هذه المظاهرات، وقال المحلل السياسي بمركز أبحاث تشاتام هاوس، نيل كويليام، إن طهران قد عملت لسنوات لبسط نفوذها في هذين البلدين، الأمر الذي يسعى المتظاهرون إلى تغييره، وذلك وفقا لتقرير لقناة «أي بي سي» الأمريكية.



وأضاف كويليان أن التظاهرات تعتبر تهديدا حقيقيا ضد المصالح الإيرانية في لبنان والعراق، لأن المظاهرات وطنية في صميمها، لذلك تمثل تحديا للسلطة السياسية المدعومة من إيران.



يرى كويليان أن إيران ستخسر كثيرا إذا ما تمت الإطاحة بحلفائها من السلطة، سواء رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أو حزب الله في لبنان. ولفت التقرير إلى أن المظاهرات طالت حتى مناطق ومعاقل بعض التنظيمات المدعومة من إيران، كجنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله.



من جانبها، قالت صحيفة الرياض، إن ثقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما تعهد بطرح جزء من أسهم، أكبر منتج ومصدر مستقل للنفط الخام في العالم، شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، في أكبر طرح عام أولي في تاريخ العالم، ظلت أقوى عزمًا وحزمًا مما تصوره بعض المشككين العالميين وتأويلاتهم الهشة بوصفهم اكتتاب أرامكو المحلي بالسراب الذين لم يتفهموا فحوى رؤية المملكة 2030 والتي يحتل الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو" المكانة المركزية الرئيسة في عمقها وهو أساس الخطة الخاصة بإصلاح الاقتصاد السعودي والتي يقودها شخصيًا ولي العهد بدعم فرق العمل ليفي الأمير مجددًا بما تعهد ووعد به، حيث صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.



وقوبل إعلان موافقة هيئة السوق المالية لاكتتاب أرامكو بردود فعل شاسعة وأصداء عالمية مدوية في أوساط الإعلام الدولي بكافة وسائلة في أجواء وطنية ملهمة مهيمنة، وبهذه المناسبة أعرب المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين عن بالغ اعتزاز أرامكو للدفعة القوية والنقلة الجذرية في تاريخ الشركة التي قادها ولي العهد.



وعن أحداث العراق، قالت الرياض، أفاد شهود عيان اليوم الاثنين بأن القوات العراقية فرقت الليلة الماضية جموع من المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء جنوبي بغداد.



وذكر شهود أن متظاهرين تجمعوا أمام القنصلية الإيرانية الليلة الماضية وقاموا بإشعال النيران في محيطها الخارجي وأن القوات العراقية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين حتى ساعة متأخرة من الليل وهم يهتفون بشعارات ويطالبون القنصل الإيراني بمغادرة كربلاء.



وأوضح الشهود أن القوات العراقية عززت قواتها بقوات إضافية لإبعاد المتظاهرين من المكان.



من جانب آخر، خرج أهالي قضاء الحر في كربلاء بتظاهرة كبيرة وقطعوا الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء والطرق المؤدية للعاصمة بالإطارات وانتشرت قوات الشرطة في تلك المنطقة.



وفي صحيفة اليوم السعودية، أوضح مستشار وزير النفط سابقًا والخبير بمجالي العلاقات الدولية وشؤون الطاقة الدكتور محمد آل عسكر، أن العائد من طرح شركة أرمكو جزء من أسهمها للاكتتاب العام سيخلق مجالات واسعة للتوظيف والقضاء على البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص والذي سيلعب دورًا محوريًا في مستقبل التنمية المستدامة، وللمواطن في مواجهة متطلبات الحياة اليومية المتزايدة، كما سيكون للمملكة ودورها العالمي الرائد نصيب على المدى البعيد.



قال "آل عسكر" أن طرح جزء من شركة أرامكو سيحدث متغيرات في حيوية النفط والطلب عليه، لكن المملكة ستظل رائدة في مجال صناعة البترول واستهلاكه لانها في مقدمة الدول من حيث الاحتياط والإنتاج والتصدير. لذا المتوقع أن تكون الانعكاسات إجابية في طرحها للأسهم إن تم توظيف مقدارًا جيدًا من المال لتعزيز من مكانة البترول وأهميته.



وأشار أن أحد أهم القرارات المتعلقة بطرح أرامكو هو تخصيص العوائد لمواجهة متطلبات الرؤية التي تبقى عليها عقدًا زمنيًا كاملًا مع مايحمله من خطط للتخطيط والبناء ودفع الدولة لمصافي الأمم المتقدمة في مجالات الرفاهية والتصنيع والتقنية الدقيقة وتهيئة الوطن لتنمية اقتصادية تواكب التزايد السكاني واحتياجاته وبقاء المملكة ضمن الدول المؤثرة العشرين.



وقالت صحيفة اليوم، إنه قد نشرت صحيفة ديلي صباح المقربة من الرئيس التركي رجب اردوغان، تهديدًا صريحًا لأمير قطر ، إذا لم تتوقف قناة الجزيرة الانجليزية عن طريقتها في تغطية غزو ‎تركيا لشمال شرق سوريا، وقالت الصحيفة إن جسور العلاقة بين الدولتين ستحرق وستكون قطر وحيدة أمام الرباعي العربي.

