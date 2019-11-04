خدمات.. تعرف على أرقام تليفونات مستشفيات أسيوط العامة والمركزية والجامعية

تعد محافظة أسيوط من أكبر محافظات الصعيد حيث يبلغ مساحتها 25 الف 926 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 4 ملايين و 245 الف و 215 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2015.



وتشمل محافظة أسيوط مدينة أسيوط و 11 مركز إداري وهي " ديروط ، القوصية ، منفلوط ، اسيوط ، ابنوب ، الفتح ، ساحل سليم ، البداري ، أبوتيج ، صدفا ، الغنايم" .



ويقدم موقع " صدى البلد " خدمة أرقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة .



مستشفى أسيوط العام " الشاملة "

0882333158

مستشفى الايمان العام

0882371903

مستشفى الامراض الصدرية

0882148192

مستشفى حميات أسيوط

0882333317

مستشفى الرمد

0882060738

مستشفى النساء والتوليد

0882334022

عيادات الجلدية بأسيوط

0882086741

مستشفى ديروط المركزي

0884804400

مستشفى القوصية المركزي

0884750777

مستشفى منفلوط المركزي والصحة الانجابية

0884700777

مستشفى أبوتيج المركزي

0882861611

مستشفى أبنوب المركزي

0882958409

مستشفى صدفا المركزي

0882670777

مستشفى البداري المركزي

0882600555

مستشفى ساحل سليم المركزي

08826030777

مستشفى الغنايم المركزي

0882650045

مستشفى حميات الساحل

0882630890

مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي

0882211883

مستشفى أسيوط الجامعي

0882335905

مستشفى طب الازهر الجامعي

0882180020







