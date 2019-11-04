خدمات.. تعرف على أرقام تليفونات مستشفيات أسيوط العامة والمركزية والجامعية

تعد محافظة أسيوط من أكبر محافظات الصعيد حيث يبلغ مساحتها 25 الف 926 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 4 ملايين و 245 الف و 215 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2015.
وتشمل محافظة أسيوط مدينة أسيوط و 11 مركز إداري وهي " ديروط ، القوصية ، منفلوط ، اسيوط ، ابنوب ، الفتح ، ساحل سليم ، البداري ، أبوتيج ، صدفا ، الغنايم" .
ويقدم موقع " صدى البلد " خدمة أرقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة .
مستشفى أسيوط العام " الشاملة "
0882333158
مستشفى الايمان العام
0882371903
مستشفى الامراض الصدرية
0882148192
مستشفى حميات أسيوط
0882333317
مستشفى الرمد
0882060738
مستشفى النساء والتوليد
0882334022
عيادات الجلدية بأسيوط
0882086741
مستشفى ديروط المركزي
0884804400
مستشفى القوصية المركزي
0884750777
مستشفى منفلوط المركزي والصحة الانجابية
0884700777
مستشفى أبوتيج المركزي
0882861611
مستشفى أبنوب المركزي
0882958409
مستشفى صدفا المركزي
0882670777
مستشفى البداري المركزي
0882600555
مستشفى ساحل سليم المركزي
08826030777
مستشفى الغنايم المركزي
0882650045
مستشفى حميات الساحل
0882630890
مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي
0882211883
مستشفى أسيوط الجامعي
0882335905
مستشفى طب الازهر الجامعي
0882180020
وتشمل محافظة أسيوط مدينة أسيوط و 11 مركز إداري وهي " ديروط ، القوصية ، منفلوط ، اسيوط ، ابنوب ، الفتح ، ساحل سليم ، البداري ، أبوتيج ، صدفا ، الغنايم" .
ويقدم موقع " صدى البلد " خدمة أرقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة .
مستشفى أسيوط العام " الشاملة "
0882333158
مستشفى الايمان العام
0882371903
مستشفى الامراض الصدرية
0882148192
مستشفى حميات أسيوط
0882333317
مستشفى الرمد
0882060738
مستشفى النساء والتوليد
0882334022
عيادات الجلدية بأسيوط
0882086741
مستشفى ديروط المركزي
0884804400
مستشفى القوصية المركزي
0884750777
مستشفى منفلوط المركزي والصحة الانجابية
0884700777
مستشفى أبوتيج المركزي
0882861611
مستشفى أبنوب المركزي
0882958409
مستشفى صدفا المركزي
0882670777
مستشفى البداري المركزي
0882600555
مستشفى ساحل سليم المركزي
08826030777
مستشفى الغنايم المركزي
0882650045
مستشفى حميات الساحل
0882630890
مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي
0882211883
مستشفى أسيوط الجامعي
0882335905
مستشفى طب الازهر الجامعي
0882180020