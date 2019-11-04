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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 18 كيلو بانجو بالدقهلية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:36 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لحيازته 18 كيلوجراما من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الستامونى بمديرية أمن الدقهلية - قيام (عاطل - مطلوب ضبطه فى قضية مخدرات) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى، وعثر بحوزته على (18 كيلوجرامات "بانجو" – سلاح أبيض "خنجر" – مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لاستخدامه فى نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.
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