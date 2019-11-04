بعد تنقيب المدير داخلها.. إخلاء مدرسة بالمنيا

اعلن محمد عزب وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أن المحافظ اللواء قاسم حسين قرر اخلاء مبنى مدارس القومية الخاصة حرصا علي سلامة الطلاب وتغيير مواعيد اليوم الدراسى إبتداء من غد الثلاثاء ليكون بالنسبة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال من الساعه 30 .7 إلي الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك للقسم العربي أما قسم اللغات فميعاد الانصراف الساعة الثانية ظهر وبالنسبة للمرحلة الاعداديه والثانويه لقسمي العربي واللغات من 30 .12 الي 30 .4 .



ويأتي ذلك إلي أن تبت اللجنة الهندسية المشكلة من النيابة العامة بسلامة المبني من عدمه بعد ان تم القبض على 4 أشخاص بينهم مدير وخفير المدرسة واثنين آخرين للتنقيب عن الاثار والحفر على عمق 25 مترا اسفل مبنى المدرسة .



ترجع احداث الواقعة الى تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا ، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية يفيد ورود معلومة لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا بقيام بعض الاشخاص بالتنقيب عن الاثار داخل مدرسه القوميه الخاصة وعلي الفور شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا ومعاونة النقيب أحمد معتز وبالانتقال والفحص تم ضبط المدعو محمد . م . ع 36 سنة خفير خصوصي بالمدرسه .



بمواجهته بما جاء بالتحريات، اعترف بقيامه وكلا من محمد . ف . ك 40 سنة عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد الخاصة ، وعمار . م . ج 25 سنة طالب بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا ، ومحمود . ا . م 24 سنة طالب بمعهد أكتوبر العالي للهندسة بالاتفاق مع ي . م . ع 45 سنة بالتنقيب عن الاثار داخل المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي الخميس والعطلة الاسبوعية يومي الجمعة والسبت على ان يقوم بتسهيل دخولهم وتامينهم حال قيامهم بذلك.



بإرشاده تم ضبط المتهمين داخل غرفة المعلمين حال التنقيب، حيث تبين وجود حفرة بعمق 25 مترا وعثر على الادوات المستخدمة وهي عبارة عن "فأس وبلطة وجهاز قياس ماء وبخور ومياه ورد وخرطوم طويل ووسائل انارة" كما تم ضبط قطعة اثرية بحوزتهم على شكل قاعدة من الجرانيت بها نقوش ورسومات فرعونية ومثبت اعلاها شكل قدم يشتبه في اثريتها.



بمواجهتهم اقروا بالتنقيب عن الاثار وايدوا ما جاء بأقوال الخفير المذكور، وجاري التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها والعمل على ضبط مدير المدرسة المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11949 إداري قسم شرطة المنيا وجاري العرض على النيابة العامة.

