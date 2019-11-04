إصابة عميد وأمين شرطة ومجند بحادث سير في قليوب

أصيب ضابط برتبة عميد وأمين شرطة ومجند جراء تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل على الطريق الزراعي بنها- القاهرة أمام قرية سنديون في مركز قليوب.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوقمدير مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى نقل بنطاق قرية سنديون مركز قليوب على الطريق الزراعي.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وقوع الحادث بين سيارة تابعة للشرطة وأخرى نقل بسبب السرعة الزائدة ما أسفر عن إصابة مستقلي سيارة الشرطة وهم عميد وأمين ومجند شرطة وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب وحالتهم مستقرة وجارى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لعدم تعطل مصالح المسافرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.