بعد تشغيل قمر طيبة 1.. وكالة الفضاء المصرية: جملة السيستم وقع هتتشال من القاموس ..فيديو

قال محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي "طيبة 1"؛ لن يسمح لأي نظام إلكتروني في أي مؤسسة بالتعرض لأعطال، مضيفًا "جملة السيستم وقع"؛ سيتم حذفها من القاموس مع تشغيل القمر الصناعي طيبة 1 للاتصالات.





وأضاف محمد القوصي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ستكون هناك شبكة اتصالات موازية تدعم شبكة الاتصالات الأرضية".





وتابع محمد القوصي، "العالم يتجه إلى تنفيذ كافة الإجراءات البنكية عن طريق الهاتف المحمول بمقابل مادي ضعيف، والشمول المالي يتحقق بتوفير شبكة اتصالات قوية"، موضحًا "القمر الصناعي طيبة 1 له بعد أمني يؤمن الاتصالات في مصر على مدار الساعة".