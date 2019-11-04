لاتشتري اعداء بالمجان.. رسالة غامضة من عبير صبرى فى احدث ظهور لها | شاهد

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلقت عبير صبرى قائلة "لاتشتري اعداء بالمجان ..ولاتكثر الجدال فيما لايفيد ..ولا تنفق طاقتك ومشاعرك الا لمن يستحق ..وثمن الغالي في حياتك..وابتعد عن المزيفين وان كانوا نجوما في السماء ".وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :قمر - ملكة - العسل كلةويذكر ان شاركة الفنانة عبير صبر فى مسلسل " ستات فدرة " بطولة ريهام سعيد و نجلاء بدر