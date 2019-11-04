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أخبار العالم

أحدهم صهر خامنئي.. القائمة الكاملة للمسئولين الإيرانيين المفروضة عليهم العقوبات الأمريكية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:47 م
أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وذكرت وسائل إعلامية أن الكيان الإيراني الذي خضع لعقوبات أمريكية جديدة هو رئاسة أركان الجيش الإيراني.

من جانبه قالت شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن العقوبات الأمريكية الجديدة شملت 9 شخصيات هم: علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، ومجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني، فضلا عن إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران.

كما تضمنت محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، حسين دهقان، وزير الدفاع السابق، محمد محمدي قلبايقاني، رئيس مكتب المرشد الأعلى، غلام علي حداد عادل، رئيس البرلمان الإيراني السابق، وحيد حقانيان، قائد الحرس الخاص للمرشد الأعلى، وغلام علي رشيد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
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