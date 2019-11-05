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بين الناس

سكان 15 مايو بشبرا الخيمة يشكون تراكم القمامة واستخدامها كطعام للماشية.. صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا سكان 15 مايو التابع لحى شرق بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلال القمامة المنتشرة فى الشارع والتى تستخدم كطعام للماشية من قبل البعض.

وقال رشاد محمود فى رسالته: نعانى من وجود بيئة غير صحية فى شارع 15 مايو سواء بسبب تراكم القمامة أو بوجود الماشية الطليقة فى الشارع بجانب الفوضى المرورية وتكدس السيارات وعدم التزام التكاتك بقواعد المرور.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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