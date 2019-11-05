سكان 15 مايو بشبرا الخيمة يشكون تراكم القمامة واستخدامها كطعام للماشية.. صور

شكا سكان 15 مايو التابع لحى شرق بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلال القمامة المنتشرة فى الشارع والتى تستخدم كطعام للماشية من قبل البعض.



وقال رشاد محمود فى رسالته: نعانى من وجود بيئة غير صحية فى شارع 15 مايو سواء بسبب تراكم القمامة أو بوجود الماشية الطليقة فى الشارع بجانب الفوضى المرورية وتكدس السيارات وعدم التزام التكاتك بقواعد المرور.



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