ماذا قال محمود الخطيب بعد زيارة تركي آل الشيخ له في بيته؟| تفاصيل مثيرة

أكدأن رئيس مجلس الإدارة استقبل بمنزله اليوم المستشاررئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحيةبعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.وقد ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي فى حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الإحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء.وعبرعن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشارواهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلى وقياداته وجماهيره وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم.وانتهى بالترتيب للقاءٍ عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد.