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رياضة

ماذا قال محمود الخطيب بعد زيارة تركي آل الشيخ له في بيته؟| تفاصيل مثيرة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:10 م
الخطيب وتركي آل الشيخ
الخطيب وتركي آل الشيخ
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد النادي الأهلي أن رئيس مجلس الإدارة استقبل بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.

وقد ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي فى حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الإحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء.

وعبر محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلى وقياداته وجماهيره وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم.وانتهى بالترتيب للقاءٍ عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد.
ماذا قال محمود الخطيب
ماذا قال محمود الخطيب
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