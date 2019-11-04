أول قرار من تركي آل الشيخ بعد زيارة الخطيب في بيته

أعلن مجلس إدارة نادي ألميريا الإسباني، المملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، رحيل البرتغالي بيدرو إيمانويل، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم.





ويحتل ألميريا، الذي قام آل الشيخ بشرائه في بداية الموسم الحالي 2019-2020، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية، برصيد 24 نقطة، بعد مرور 14 جولة حتى الآن.





وكشف ألميريا في بيان رسمي، عن أن رحيل إيمانويل، الذي تولى قيادة الفريق الأول في بداية الموسم الحالي، تم بالتراضي بين الطرفين.





جدير بالذكر أن بيدرو إيمانويل، قاد ألميريا في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، حقق خلالها 6 انتصارات ومثلها تعادلات، مقابل هزيمتين.





وبدأ المدرب البرتغالي، مهمته مع ألميريا بشكل رائع، حيث حقق 5 انتصارات وتعادل في أول 6 جولات، إلا أنه بعد ذلك لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 8 مباريات.





يذكر أن المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الاثنين.





ونشر تركي ال الشيخ صورا له مع محمود الخطيب وهو يقبله وذلك خلال الزيارة.



