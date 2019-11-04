أول قرار من أحمد فلوكس ردا على التهكم والسخرية منه| فيديو

علق الفنان أحمد فلوكس على الحملة الساخرة منه على مواقع السوشيال ميديا، قائلا: "هعمل برنامج ساخر وهسف على اللى كانوا بيسفوا عليا هما نكشونى أنا مش ضد الضحك ولكن الناس اللى بتتريق هرد عليها".



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى"، قائلا: "انا بشكر اللى عمل الحملة دى طلعونى تريند فى وقت قصير وخلى الناس اللى مش عارفنى تعرفنى ولو كنت صرفت ملايين عشان أوصل لكل الناس دى مكنتش هعمله بالشكل اللى تم مؤخرا".



وأكمل:"أنا مبسوط بالتريند ده ولكن مش متفق مع الناس اللى بتقلل من فيلم الممر وبتتريق على مسمى الشهيد بالشكل الفج ده".



ورد فلوكس على منتقدى وقفته أثناء النشيد الوطنى وقت تكريم الرئيس السيسى لفريق عمل فيلم الممر قائلا: "لما نشيد وطنك يشتغل هتقف أزاى دول لاعيبة الكرة بيقفوا إنتباه أثناء عزف النشيد".