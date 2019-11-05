توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5/11/2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



برج الحمل

مهنيًا: ربح مالي وفير يهبط عليك فجأة، من الأفضل أن تستثمره في صفقة رابحة حتى تضمن مستقبلك القريب فكن ذكي

عاطفيًا: يسود الوئام بينك وبين الحبيب هذا اليوم وتتغلبان على كل من يحاول زعزعة الثقة التى بينكما وبالتالي تفترقان

صحيًا: التعويض عن الساعات الطويلة وراء المكتب يكون بممارسة المشي يوميًا فهو يساعدك على تنشيط دورتك الدموية

برج الثور:

مهنيًا: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة كانت تارقك الفترة الماضية وتضغط علي اعصابك

عاطفيًا: حاول أن تتقرب من الشريك اكثرفي كل ما يقوم به، فهو محتاج لك ووفيّ أكثر مما تتصوّر فحاول احتوائه

صحيًا: تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد



برج الجوزاء:

مهنيًا: لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، يستحسن الإصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي وتعصب له

عاطفيًا: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال ما تريد من الشريك، لأن الحب في جانبك اليوم والحب هو سر استمرار علاقتكما وقوتها

صحيًا: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يوميًا، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام



برج السرطان:

مهنيًا: قد تنزعج لبعض الخلافات في الرأي مع زملاء العمل، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور

عاطفيًا: استمع إلى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف حتى ترضى الشريك

صحيًا: تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد



برج الأسد:

مهنيًا: الأفكار السود تسيطر بقوة، وقد تدفعك إلى اتخاذ مواقف سلبيّة وحاسمة تعود بالضّرر على عملك فحاول التركيز وترتيب الاولويات

عاطفيًا: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما

صحيًا: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يوميًا للقيام ببعض التمارين الرياضية





برج العذراء:

مهنيًا: تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة. لكن على الرغم من بعض القلق والاضطراب يكون يومًا لا بأس به

عاطفيًا: قضية مستجدة لها علاقة بالشريك وتنجلي الأمور في موضوع كان غامضًا. تذهب لاكتشاف ما هو مجهول

صحيًا: لا بأس من النهوض صباحًا والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل



برج الميزان

مهنيًا: يسود حوار ناجح مع المحيط، فتجد حلولًا لمشكلاتك، وتقتحم مجالات العمل مهما كانت مصاعبها ومشاغلها

عاطفيًا: لا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيء فحاول عدم الاستخفاف به

صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه لصحتك فحذاري



برج العقرب:

مهنيًا: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزنًا لبعض التحذيرات. تقرر عدم الاستمرار على هذا النحو لئلا تحصد الخيبة

عاطفيًا: الثقة المتبادلة توفر لك وللشريك مزيدًا من الراحة، فتفكران براحة أحدكما إلى جانب الآخر

صحيًا: نفذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام



برج القوس:

مهنيًا: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه

عاطفيًا: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها. كن صريحًا معه وتوقف عن المراوغة

صحيًا: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيدًا عن كل ما يعكر صفو حياتك

برج الجدي

مهنيًا: قد تثير قضية انزعاجك وتسعى الى معالجة تتأرجح بين الايجابية والسلبية. تشتد الازمة وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف الجو

عاطفيًا: كن لطيفا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه. بعض العوائق المادية تقف في طريق العلاقة

صحيًا: تنازل عن عنادك بان الرياضة لا تفيد بشيء. جرب لترى بأم العين

برج الدلو:

مهنيًا: يوم جميل لأنك تخرج من دائرة التحفّظ والقوقعة، وتطلّ على الحياة بروح رياضية عالية

عاطفيًا:حبك للشريك أمر عظيم وهو دائمًا يقف الى جانبك فلا تشكك في حبه او اخلاصه لك فالشك ممكن ان يادي الى اشياء لا تتمناها

صحيًا: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصًا إذا كان بعضها غنيًا بالدهنيات





برج الحوت:

مهنيًا: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة

عاطفيًا: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما

صحيًا: كثيرة الحلول الناجعة للإبقاء على وضعك الصحي سليمًا، عليك الاختيار فقط