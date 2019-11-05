توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5/11/2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل
مهنيًا: ربح مالي وفير يهبط عليك فجأة، من الأفضل أن تستثمره في صفقة رابحة حتى تضمن مستقبلك القريب فكن ذكي
عاطفيًا: يسود الوئام بينك وبين الحبيب هذا اليوم وتتغلبان على كل من يحاول زعزعة الثقة التى بينكما وبالتالي تفترقان
صحيًا: التعويض عن الساعات الطويلة وراء المكتب يكون بممارسة المشي يوميًا فهو يساعدك على تنشيط دورتك الدموية
برج الثور:
مهنيًا: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة كانت تارقك الفترة الماضية وتضغط علي اعصابك
عاطفيًا: حاول أن تتقرب من الشريك اكثرفي كل ما يقوم به، فهو محتاج لك ووفيّ أكثر مما تتصوّر فحاول احتوائه
صحيًا: تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد
برج الجوزاء:
مهنيًا: لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، يستحسن الإصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي وتعصب له
عاطفيًا: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال ما تريد من الشريك، لأن الحب في جانبك اليوم والحب هو سر استمرار علاقتكما وقوتها
صحيًا: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يوميًا، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام
برج السرطان:
مهنيًا: قد تنزعج لبعض الخلافات في الرأي مع زملاء العمل، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور
عاطفيًا: استمع إلى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف حتى ترضى الشريك
صحيًا: تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد
برج الأسد:
مهنيًا: الأفكار السود تسيطر بقوة، وقد تدفعك إلى اتخاذ مواقف سلبيّة وحاسمة تعود بالضّرر على عملك فحاول التركيز وترتيب الاولويات
عاطفيًا: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما
صحيًا: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يوميًا للقيام ببعض التمارين الرياضية
برج العذراء:
مهنيًا: تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة. لكن على الرغم من بعض القلق والاضطراب يكون يومًا لا بأس به
عاطفيًا: قضية مستجدة لها علاقة بالشريك وتنجلي الأمور في موضوع كان غامضًا. تذهب لاكتشاف ما هو مجهول
صحيًا: لا بأس من النهوض صباحًا والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل
برج الميزان
مهنيًا: يسود حوار ناجح مع المحيط، فتجد حلولًا لمشكلاتك، وتقتحم مجالات العمل مهما كانت مصاعبها ومشاغلها
عاطفيًا: لا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيء فحاول عدم الاستخفاف به
صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه لصحتك فحذاري
برج العقرب:
مهنيًا: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزنًا لبعض التحذيرات. تقرر عدم الاستمرار على هذا النحو لئلا تحصد الخيبة
عاطفيًا: الثقة المتبادلة توفر لك وللشريك مزيدًا من الراحة، فتفكران براحة أحدكما إلى جانب الآخر
صحيًا: نفذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام
برج القوس:
مهنيًا: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه
عاطفيًا: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها. كن صريحًا معه وتوقف عن المراوغة
صحيًا: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيدًا عن كل ما يعكر صفو حياتك
برج الجدي
مهنيًا: قد تثير قضية انزعاجك وتسعى الى معالجة تتأرجح بين الايجابية والسلبية. تشتد الازمة وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف الجو
عاطفيًا: كن لطيفا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه. بعض العوائق المادية تقف في طريق العلاقة
صحيًا: تنازل عن عنادك بان الرياضة لا تفيد بشيء. جرب لترى بأم العين
برج الدلو:
مهنيًا: يوم جميل لأنك تخرج من دائرة التحفّظ والقوقعة، وتطلّ على الحياة بروح رياضية عالية
عاطفيًا:حبك للشريك أمر عظيم وهو دائمًا يقف الى جانبك فلا تشكك في حبه او اخلاصه لك فالشك ممكن ان يادي الى اشياء لا تتمناها
صحيًا: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصًا إذا كان بعضها غنيًا بالدهنيات
برج الحوت:
مهنيًا: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة
عاطفيًا: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما
صحيًا: كثيرة الحلول الناجعة للإبقاء على وضعك الصحي سليمًا، عليك الاختيار فقط
برج الحمل
مهنيًا: ربح مالي وفير يهبط عليك فجأة، من الأفضل أن تستثمره في صفقة رابحة حتى تضمن مستقبلك القريب فكن ذكي
عاطفيًا: يسود الوئام بينك وبين الحبيب هذا اليوم وتتغلبان على كل من يحاول زعزعة الثقة التى بينكما وبالتالي تفترقان
صحيًا: التعويض عن الساعات الطويلة وراء المكتب يكون بممارسة المشي يوميًا فهو يساعدك على تنشيط دورتك الدموية
برج الثور:
مهنيًا: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة كانت تارقك الفترة الماضية وتضغط علي اعصابك
عاطفيًا: حاول أن تتقرب من الشريك اكثرفي كل ما يقوم به، فهو محتاج لك ووفيّ أكثر مما تتصوّر فحاول احتوائه
صحيًا: تجنب باستمرار الإفراط في تناول الطعام مساء، وحاول الاكتفاء بما هو مفيد
برج الجوزاء:
مهنيًا: لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، يستحسن الإصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي وتعصب له
عاطفيًا: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال ما تريد من الشريك، لأن الحب في جانبك اليوم والحب هو سر استمرار علاقتكما وقوتها
صحيًا: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يوميًا، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام
برج السرطان:
مهنيًا: قد تنزعج لبعض الخلافات في الرأي مع زملاء العمل، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور
عاطفيًا: استمع إلى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف حتى ترضى الشريك
صحيًا: تجنب السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد
برج الأسد:
مهنيًا: الأفكار السود تسيطر بقوة، وقد تدفعك إلى اتخاذ مواقف سلبيّة وحاسمة تعود بالضّرر على عملك فحاول التركيز وترتيب الاولويات
عاطفيًا: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما
صحيًا: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يوميًا للقيام ببعض التمارين الرياضية
برج العذراء:
مهنيًا: تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة. لكن على الرغم من بعض القلق والاضطراب يكون يومًا لا بأس به
عاطفيًا: قضية مستجدة لها علاقة بالشريك وتنجلي الأمور في موضوع كان غامضًا. تذهب لاكتشاف ما هو مجهول
صحيًا: لا بأس من النهوض صباحًا والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل
برج الميزان
مهنيًا: يسود حوار ناجح مع المحيط، فتجد حلولًا لمشكلاتك، وتقتحم مجالات العمل مهما كانت مصاعبها ومشاغلها
عاطفيًا: لا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيء فحاول عدم الاستخفاف به
صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه لصحتك فحذاري
برج العقرب:
مهنيًا: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزنًا لبعض التحذيرات. تقرر عدم الاستمرار على هذا النحو لئلا تحصد الخيبة
عاطفيًا: الثقة المتبادلة توفر لك وللشريك مزيدًا من الراحة، فتفكران براحة أحدكما إلى جانب الآخر
صحيًا: نفذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام
برج القوس:
مهنيًا: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه
عاطفيًا: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها. كن صريحًا معه وتوقف عن المراوغة
صحيًا: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيدًا عن كل ما يعكر صفو حياتك
برج الجدي
مهنيًا: قد تثير قضية انزعاجك وتسعى الى معالجة تتأرجح بين الايجابية والسلبية. تشتد الازمة وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف الجو
عاطفيًا: كن لطيفا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه. بعض العوائق المادية تقف في طريق العلاقة
صحيًا: تنازل عن عنادك بان الرياضة لا تفيد بشيء. جرب لترى بأم العين
برج الدلو:
مهنيًا: يوم جميل لأنك تخرج من دائرة التحفّظ والقوقعة، وتطلّ على الحياة بروح رياضية عالية
عاطفيًا:حبك للشريك أمر عظيم وهو دائمًا يقف الى جانبك فلا تشكك في حبه او اخلاصه لك فالشك ممكن ان يادي الى اشياء لا تتمناها
صحيًا: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصًا إذا كان بعضها غنيًا بالدهنيات
برج الحوت:
مهنيًا: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة
عاطفيًا: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما
صحيًا: كثيرة الحلول الناجعة للإبقاء على وضعك الصحي سليمًا، عليك الاختيار فقط