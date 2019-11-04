بعد قبلته لـ الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة حب لأعضاء مجلس إدارة الأهلي

وجه تركي ال شيخ،رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة خاصة الي اعضاء مجلس ادارة النادي الأهلي، عقب زيارته الي رئيس النادي محمود الخطيب اليوم الاثنين.

وكتب تركي ال شيخ عبر حسابه الشصخي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" اشكر اخواتي اعضاء مجلس ادارة الاهلي".

واضاف:" هم اخواني واصداقئي واجه لهم كل رسائل المحبة والاخوه وكان نفسي اشوهم عند الكابتن محمود الخطيب.



واعلن تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، زيارته الي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الاثنين.

ونشر تركي ال شيخ صور له مع محمود الخطيب وهو يقبله وخلال الزيارة.

وكتب تركي ال شيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي :" في زيارة ل اخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا",.

