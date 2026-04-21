مشروع عالمي جديد يثير الجدل.. بين دعم الاستثمار وانتقادات معتادة

في كل مرة تُعلن فيها الدولة عن مشروع اقتصادي أو استثماري كبير، يتجدد الجدل بين مؤيد يرى فيه خطوة نحو المستقبل، ومعارض يطرح تساؤلات وانتقادات قد تصل أحيانًا إلى رفض الفكرة من أساسها، وهو ما يعكس حالة من التباين في النظرة إلى مسار التنمية داخل المجتمع.

فعلى مدار السنوات الماضية، ارتفعت مطالبات بضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتحقيق التنمية العمرانية، وتحسين جودة التعليم والبنية الأساسية.

لكن مع كل خطوة تنفيذية جديدة، تظهر أصوات تشكك في جدوى ما يتم إنجازه، سواء كان مشروعًا صناعيًا أو زراعيًا أو عمرانيًا أو استثماريًا.

ومؤخرًا، أعلنت الحكومة إطلاق مشروع عالمي جديد يحمل اسم "ذا سباين" في منطقة مدينتي، باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية الحديثة التي تستهدف تأسيس منطقة اقتصادية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة والخدمات اللوجستية المتطورة.

ويُنظر إلى المشروع باعتباره نموذجًا جديدًا للتنمية الذكية، إذ يجمع بين الأنشطة السكنية والإدارية والتجارية والفندقية، إلى جانب مساحات مخصصة للأعمال والاستثمار، بما يجعله مركزًا جاذبًا للشركات العالمية والمؤسسات الكبرى.

كما يتضمن المشروع بنية تحتية متقدمة، وشبكات لوجستية حديثة، وحلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تسهيلات إجرائية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وتشير التقديرات المعلنة إلى أن حجم استثمارات المشروع يبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، مع توقعات بتوفير أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى مساهمات ضريبية كبيرة تدعم موارد الدولة.

ويرى خبراء أن مثل هذه المشروعات لا تقتصر على النشاط العقاري فقط، بل تمثل مناطق اقتصادية متكاملة تسهم في تنشيط قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والتجارة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، يؤكد مراقبون أن نجاح أي مشروع جديد يجب أن يُقاس بقدرته على تحقيق عائد اقتصادي حقيقي، وجذب استثمارات مستدامة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا.

وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تبدو الحاجة ملحة إلى دعم المشروعات القادرة على خلق قيمة مضافة، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو، بما يعزز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار والتنمية.