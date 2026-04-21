مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور لـ 8000 جنيه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه
البرنامج اليومي للنبي من الاستيقاظ حتى النوم.. علي جمعة يوضحه
الكشف عن الطاقم التحكيمي الأجنبي الأقرب لإدارة مباريات الأهلي القادمة
متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر
هيئة الشراء الموحد: لا يوجد مديونية لأي شركة وردت للهيئة قبل 120 يوما
مصطفى مدبولي: المؤسسات الاقتصادية الكبيرة تشيد بما يتم بمصر
بالأرقام.. مدبولي يستعرض تداعيات الحرب وخطة الدولة لمواجهة الأزمة
مدبولي: تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت نموًا بنسبة 29.6%
مدبولي: النفط قفز إلى 120 دولارًا للبرميل مع توقعات بوصوله لـ200
مدبولي: سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب الخاصة بالبترول بحلول يونيو 2026
مدبولي: نستهدف تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين
وزير الخارجية الألماني يدعو إيران إلى سرعة التفاوض مع أمريكا في إسلام آباد
مشروع عالمي جديد يثير الجدل.. بين دعم الاستثمار وانتقادات معتادة

طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

في كل مرة تُعلن فيها الدولة عن مشروع اقتصادي أو استثماري كبير، يتجدد الجدل بين مؤيد يرى فيه خطوة نحو المستقبل، ومعارض يطرح تساؤلات وانتقادات قد تصل أحيانًا إلى رفض الفكرة من أساسها، وهو ما يعكس حالة من التباين في النظرة إلى مسار التنمية داخل المجتمع.

فعلى مدار السنوات الماضية، ارتفعت مطالبات بضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتحقيق التنمية العمرانية، وتحسين جودة التعليم والبنية الأساسية. 

لكن مع كل خطوة تنفيذية جديدة، تظهر أصوات تشكك في جدوى ما يتم إنجازه، سواء كان مشروعًا صناعيًا أو زراعيًا أو عمرانيًا أو استثماريًا.

ومؤخرًا، أعلنت الحكومة إطلاق مشروع عالمي جديد يحمل اسم "ذا سباين" في منطقة مدينتي، باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية الحديثة التي تستهدف تأسيس منطقة اقتصادية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة والخدمات اللوجستية المتطورة.

ويُنظر إلى المشروع باعتباره نموذجًا جديدًا للتنمية الذكية، إذ يجمع بين الأنشطة السكنية والإدارية والتجارية والفندقية، إلى جانب مساحات مخصصة للأعمال والاستثمار، بما يجعله مركزًا جاذبًا للشركات العالمية والمؤسسات الكبرى.

كما يتضمن المشروع بنية تحتية متقدمة، وشبكات لوجستية حديثة، وحلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تسهيلات إجرائية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وتشير التقديرات المعلنة إلى أن حجم استثمارات المشروع يبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، مع توقعات بتوفير أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى مساهمات ضريبية كبيرة تدعم موارد الدولة.

ويرى خبراء أن مثل هذه المشروعات لا تقتصر على النشاط العقاري فقط، بل تمثل مناطق اقتصادية متكاملة تسهم في تنشيط قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والتجارة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، يؤكد مراقبون أن نجاح أي مشروع جديد يجب أن يُقاس بقدرته على تحقيق عائد اقتصادي حقيقي، وجذب استثمارات مستدامة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا.

وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تبدو الحاجة ملحة إلى دعم المشروعات القادرة على خلق قيمة مضافة، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو، بما يعزز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار والتنمية.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

الأهلي

تطورات جديدة داخل الأهلي.. صفقتان قيد الحسم وتأجيل قرار أزمة زيزو

رابطة الاندية المحترفة

رابطة الأندية توضح شكل ونظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 بكام؟

هاني شاكر

مرض هاني شاكر| احترس من أعراض النزيف الحاد بالقولون

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

بالصور

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد