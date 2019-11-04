فشل في السيطرة على النيران.. انهيار مصنع قليوب للدراجات البخارية بالكامل| شاهد

شهد مصنع أبو حوا للدراجات البخارية بمدينة قليوب والذي اندلع به حريق مساء اليوم انهيار المبنى بالكامل بعد تآكل جدرانه من النيران التي استمرت حتى الآن نتيجة صعوبة السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية.



فيما مازالت تواصل قوات الحماية المدنية والقوات المسلحة وسيارات اطفاء شركات البترول من عملها فى محاولة الإطفاء على الحريق وإخماد النيران.



وأعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية تشكيل لجنة بقيادة رئيس مدينة قليوب للمرور والتفتيش على كافة المنشآت الصناعية للتأكد من السلامة المهنية وتوافر معدات الإطفاء بتلك المصانع كما تم تشكيل لجنة من الحماية المدنية والبحث الجنائي والإدارة الهندسية بمجلس مدينة قليوب لفحص أسباب حريق مصنع أبو حوا للدراجات النارية والتعرف على حجم الخسائر التي خلفها الحريق.



وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركة أبوحوا للدراجات البخارية بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب .



وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبو حوا لتصنيع الموتوسيكلات وامتد لمصنع التصنيع وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح وجارى محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

