اخبار الرياضة.. غضب جماهير الزمالك من حلم البليلة.. قبلة تركي ورد الخطيب.. صدمة من فرجاني ساسي

قبل رأسه وأكل مع عائلته .. شاهد تركي آل الشيخ في بيت محمود الخطيب
زار المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الاثنين.
حلمت اني باكل بليلة.. تركى آل الشيخ يثير غضب جمهور الزمالك| شاهد
نشر المستشار تركى ال الشيخ منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " أثار غضب جمهور نادي الزمالك.
مدرب الزمالك السابق يرد على تركي آل الشيخ بعنف| شاهد ماذا قال
وجه أمير عزمي مدرب الزمالك السابق رسالة لـ تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عقب تصريحات الاخيرة والتي أثارت غضب جماهير الزمالك.
ليس محمد صلاح.. يورجن كلوب يعلن غياب 3 لاعبين عن مواجهة جينك
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التأكد من غياب الثلاثي الفريق شيردان شاكيري وجويل ماتيب وناثانيال كلاين بسبب الإصابة، عن مباراة الفريق المقبلة.
ماذا قال محمود الخطيب بعد زيارة تركي آل الشيخ له في بيته؟| تفاصيل مثيرة
اكد النادي الأهلي أن رئيس مجلس الإدارة استقبل بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين.
الزمالك يفجر مفاجأة صادمة عن حالة فرجاني ساسي الصحية.. تفاصيل
فجر أمير مرتضى،المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، مفاجأة كبرى عن فرجاني ساسي وحالته الصحية مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.