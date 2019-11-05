في ذكرى رحيل حسن عابدين.. كيف هرب من حكم بـ الإعدام ؟

يوافق اليوم الثلاثاء، 5 نوفمبر، الذكرى الثلاثين لرحيل الفنان حسن عابدين، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 1989، عن عمر يناهز الـ58 عامًا.



ولد حسن عابدين، في محافظة بني سويف وهو من الممثلين الذين تركوا علامة واضحة.. مثل أدوارًا مميزة في السينما والمسرح إلى أن أصبح ممثلًا تليفزيونيًا، قام ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في وقتها ومن بينها المسلسل الشهير أهلًا بالسكان بالإضافة إلى عمله في سهرات تليفزيونية وأدوار عديدة ومتميزة في مسرحيات رائعة مثل دوره في مسرحية عش المجانين ودوره في مسرحية علي الرصيف مع الفنانة سهير البابلي وكذلك له أدوار جميلة في السينما.



هرب حسن عابدين، من حكم الإعدام وهو في عمر الـ17 عامًا، بعد انضمامه إلى المقاومة في فلسطين عام 48 بعدما قتل جنديين من الصهاينة، ولم يخرج من المحكمة إلا بعد تهديد فدائي آخر بتفجير نفسه داخل القاعة إن لم يتم الإفراج عنه وعن زملائه.



وتطوع حسن عابدين، وهو في سن الـ21 في الجيش عقب ثورة يوليو 1952، وانضم إلى المسرح العسكري بصحبة حسن حسني ليلعب أول أدواره في مسرحية عن الاستعمار الفرنسي من تأليف جمال عبدالناصر نفسه، لكنها ألغيت ولم يكتب للنجم الشاب أن يلعب دور "كليبر" الذي كان مرشحًا له.

