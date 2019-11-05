اكتتاب ارامكو.. الأسهم من حق الافراد في هذه الدول فقط

أكدت شركة أرامكو، عملاق صناعة النفط في المملكة العربية السعودية، أنه يحق لجميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.





مزايا للسعوديون

ويحق لكل مستثمر سعودي الحصول على سهم واحد مجانًا مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، وذلك شرط ألا يتصرف بالأسهم المخصصة له لمدة 180 يوما من تاريخ الإدراج، وعلى ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر سعودي على 100 سهم.





وأوضحت أرامكو أن الأسهم المجانية ستخصص من أسهم الحكومة ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط.





وعلى الأفراد الراغبين في الاستثمار فى الشركة التوجه إلى البنوك المدرجة في قوائم الشركة، حيث أن البنوك المُدرجة في الموقع الإلكتروني للشركة هي فقط التي يمكنها تلقّي الطلبات.





وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، موافقتها على طلب شركة النفط العملاقة "أرامكو" على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية "تداول"



